«Это неправда»: Глава СЖР Соловьев опроверг исключение организации из МФЖ

Собеседник НСН отметил, что Международная федерация журналистов выдавала российским работникам СМИ пресс-карты, которые позволяли работать за границей.

«Польза от Международной федерации журналистов есть. Это и участие в разнообразных, до начала всех наших событий, конференциях, где мы могли откровенно обсуждать с коллегами информационную повестку, в том числе, как она освещается в России. МФЖ выдавала и выдает международные пресс-карты нашим журналистам, которые помогают работать во всем мире, а еще бонус – предоставляют бесплатный вход во все музеи», - пояснил Соловьев.

Ранее главный редактор газеты «Московский комсомолец», председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев в разговоре с НСН допустил, что СЖР может выйти из Международной федерации журналистов.

