«Это неправда»: Глава СЖР Соловьев опроверг исключение организации из МФЖ

Никаких официальных сообщений от руководства Международной федерации журналистов мы не получали, сказал НСН глава СЖР Владимир Соловьев.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил НСН, что информация об исключении организации из Международной федерации журналистов не соответствует действительности.

Reuters: Международная федерация журналистов инициировала исключение союза журналистов России

Ранее Reuters сообщил, Международная федерация журналистов инициировала исключение из своего состава Союза журналистов России. Соловьев заявил, что информация была вырвана из контекста.

«Это неправда. Информация вырвана из контекста. Группа журналистских профсоюзов северных страна – Финляндии, Норвегии, Дании и других обвиняет руководство Международной федерации в коррупции. В ряде претензий и исключение СЖР за то, что мы создали отделения в четырех новых регионах России. Мы находимся в контакте с МФЖ, никаких официальных заявлений не получали», - сказал Соловьев.

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Собеседник НСН отметил, что Международная федерация журналистов выдавала российским работникам СМИ пресс-карты, которые позволяли работать за границей.

«Польза от Международной федерации журналистов есть. Это и участие в разнообразных, до начала всех наших событий, конференциях, где мы могли откровенно обсуждать с коллегами информационную повестку, в том числе, как она освещается в России. МФЖ выдавала и выдает международные пресс-карты нашим журналистам, которые помогают работать во всем мире, а еще бонус – предоставляют бесплатный вход во все музеи», - пояснил Соловьев.

Ранее главный редактор газеты «Московский комсомолец», председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев в разговоре с НСН допустил, что СЖР может выйти из Международной федерации журналистов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СМИВладимир СоловьевСоюз Журналистов России
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