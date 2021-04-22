Суд оценил в 20 тысяч рублей ретвит бывшего вице-спикера Рыжкова
Бывший вице-спикер Госдумы Владимир Рыжков, задержанный накануне в Москве за пост в соцсетях, признан виновным в организации несанкционированной акции и оштрафован.
Сумма штрафа составила 20 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Хамовнического суда Москвы.
Как утверждает сам Рыжков, поводом для его задержания стал «ретвит с информацией». При этом он указывает, что не имеет никакого отношения к организации акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
Рыжков был задержан 21 апреля. В его отношении составили административный протокол. Вечером Рыжков написал, что его отпустили до утра, пригласив к 11:00 в Хамовнический суд.
Несанкционированные акции с требованием освободить Навального и допустить к нему врачей, прошли по всей России 21 апреля. По данным МВД РФ, в Москве в них приняли участие около 6 тысяч человек.
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