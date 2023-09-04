Путин: Россия нашла альтернативу зерновой сделке
4 сентября 202317:16
Россия готова поставлять зерно в беднейшие страны мира вместе с Турцией и Катаром, сказал президент РФ Владимир Путин журналистам после переговоров в Сочи с турецким коллегой.
По его словам, Россия рассматривает договоренности с Турцией и Катаром, как альтернативу, но не замену зерновой сделки.
Ранее Путин заявил, что Москва готова подумать о «реанимации» зерновой сделки, после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции.
(Новость будет дополнена)
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru