Путин: Россия нашла альтернативу зерновой сделке

Россия готова поставлять зерно в беднейшие страны мира вместе с Турцией и Катаром, сказал президент РФ Владимир Путин журналистам после переговоров в Сочи с турецким коллегой.

По его словам, Россия рассматривает договоренности с Турцией и Катаром, как альтернативу, но не замену зерновой сделки.

Ранее Путин заявил, что Москва готова подумать о «реанимации» зерновой сделки, после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции.

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