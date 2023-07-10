Песков: Россия рассчитывает получить объяснения от Турции по освобождению азовцев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передача бойцов «Азова» (запрещен и признан террористической организацией в РФ) не повлияет на строительство газового хаба в Турции, сообщает РИА Новости.
По его словам, Москва намерена продолжать взаимовыгодные торгово-экономические отношения с Анкарой, однако рассчитывает получить разъяснения.
«Безусловно... мы рассчитываем получить и разъяснения турецкой стороны по поводу произошедшего, и будем принимать во внимание при следующих договоренностях», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Киев и Анкара нарушили условия возвращения на Украину командиров «Азова», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru