Песков: Россия рассчитывает получить объяснения от Турции по освобождению азовцев

По его словам, Москва намерена продолжать взаимовыгодные торгово-экономические отношения с Анкарой, однако рассчитывает получить разъяснения.

«Безусловно... мы рассчитываем получить и разъяснения турецкой стороны по поводу произошедшего, и будем принимать во внимание при следующих договоренностях», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Киев и Анкара нарушили условия возвращения на Украину командиров «Азова», сообщает RT.

