Песков: Россия рассчитывает получить объяснения от Турции по освобождению азовцев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передача бойцов «Азова» (запрещен и признан террористической организацией в РФ) не повлияет на строительство газового хаба в Турции, сообщает РИА Новости.

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По его словам, Москва намерена продолжать взаимовыгодные торгово-экономические отношения с Анкарой, однако рассчитывает получить разъяснения.

«Безусловно... мы рассчитываем получить и разъяснения турецкой стороны по поводу произошедшего, и будем принимать во внимание при следующих договоренностях», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Киев и Анкара нарушили условия возвращения на Украину командиров «Азова», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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