В МИД Японии заявили о нацеленности на мирный договор с Россией

«Наша дипломатическая позиция, согласно которой мы нацелены на заключение мирного договора с Россией после разрешения проблемы территорий, не изменилась», — цитирует министра РИА Новости.

Хаяси также отметил, что одним из приоритетов Токио является возобновление «проекта посещения могил» японцами-бывшими жителями южных Курил. Японские власти надеются на скорейшее возобновление посещений.

Вместе с этим глава МИД Японии раскритиковал действия России на Украине. Токио обещает продолжить оказывать «жесткое санкционное давление» на Москву, отмечает телеканал «360».

Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва не намерена вести диалог с Токио по мирному договору из-за антироссийской позиции Японии, напоминает Ura.ru.

