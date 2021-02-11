«Эта зараза опять ко мне пришла». Лукашенко не смог закончить речь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не смог в четверг завершить свою речь на Всебелорусском народном собрании из-за кашля. «Эта зараза опять ко мне пришла», - заявил он.

Лукашенко: Новую белорусскую Конституцию вынесут на референдум в начале 2022 года

Глава Белоруссии переболел коронавирусом летом прошлого года, напоминает news.ru. В декабре он заявил, что не собирается делать прививку против COVID-19, так как относит себя к скептикам. При этом он рассказал, что массовая вакцинация в Белоруссии начнется в январе.

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:КоронавирусАлександр Лукашенко
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