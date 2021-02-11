«Эта зараза опять ко мне пришла». Лукашенко не смог закончить речь
11 февраля 202115:09
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не смог в четверг завершить свою речь на Всебелорусском народном собрании из-за кашля. «Эта зараза опять ко мне пришла», - заявил он.
Глава Белоруссии переболел коронавирусом летом прошлого года, напоминает news.ru. В декабре он заявил, что не собирается делать прививку против COVID-19, так как относит себя к скептикам. При этом он рассказал, что массовая вакцинация в Белоруссии начнется в январе.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 038 / сут.
Умерли
78 687+553 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+21 961 / сут.
- «Газпром» рассказал, когда ожидает ввода в эксплуатацию «Северного потока-2»
- СМИ: Неизвестный ограбил банк «Агора» в Москве
- Комиссар Совета Европы потребовала МВД прекратить задержания протестующих
- СМИ: Постпреды Евросоюза обсудили возможные санкции против России
- Лукашенко объяснил необходимость изменения Конституции Белоруссии
11 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru