«Эта зараза опять ко мне пришла». Лукашенко не смог закончить речь

Глава Белоруссии переболел коронавирусом летом прошлого года, напоминает news.ru. В декабре он заявил, что не собирается делать прививку против COVID-19, так как относит себя к скептикам. При этом он рассказал, что массовая вакцинация в Белоруссии начнется в январе.

