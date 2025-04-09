Россия объявила о высылке двух румынских дипломатов
Российские власти объявили персонами нон грата двух румынских дипломатов. Об этом заявили в МИД РФ.
Вызванному в ведомству временному поверенному в делах Румынии в России Лилиане Бурде указали, что решение было принято в ответ на объявление персонами нон грата военного атташе при посольстве России в Бухаресте и его помощника.
Уточняется, что из РФ будут высланы атташе по вопросам обороны при румынской дипмиссии в Москве и его заместитель.
Ранее власти Азербайджана включили депутата Госдумы России Николая Валуева в список персон нон грата, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru