Россия объявила о высылке двух румынских дипломатов

Вызванному в ведомству временному поверенному в делах Румынии в России Лилиане Бурде указали, что решение было принято в ответ на объявление персонами нон грата военного атташе при посольстве России в Бухаресте и его помощника.

Уточняется, что из РФ будут высланы атташе по вопросам обороны при румынской дипмиссии в Москве и его заместитель.

Ранее власти Азербайджана включили депутата Госдумы России Николая Валуева в список персон нон грата, сообщает RT.