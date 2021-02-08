Эстонский евродепутат призвал Борреля уйти в отставку после визита в Москву

Депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас (бывший командующий эстонской армией) предложил отправить в отставку верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля из-за его визита в Москву.

С таким предложением Террас намерен обратиться к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, передает Postimees. По данным издания, он уже собрал 20 подписей в поддержку своего предложения.

Боррель не исключил введение ЕС новых санкций против Москвы

Евродепутат назвал визит Борреля «большой ошибкой и полным провалом европейской дипломатии». По его мнению, такой человек не может далее представлять европейские страны.

По мнению эстонского политика, Боррель «открыто солгал», что никто не требовал санкций из-за заключения оппозиционера Алексея Навального. По его словам, это не соответствует действительности. Евродепутат также указал на то, что Боррель дал России «возможность использовать свой визит для пропаганды».

Террас выразил надежду, что верховный представитель ЕС по иностранным делам «осознает свою ошибку» и сам отставит свой пост.

Ранее Боррель заявил, что отношения Евросоюза с Москвой далеки от удовлетворительных, но дипломатические каналы для обмена мнениями должны оставаться открытыми, передает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Европарламент
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