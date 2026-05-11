Эстония выделила еще €17 млн на укрепление границы с Россией
Эстония дополнительно направит €17 млн на укрепление государственной границы с Россией. Решение принято в рамках уточнения госбюджета на текущий год, сообщает портал национального гостелерадио ERR.
Согласно сообщению, выделенные средства пойдут на покрытие ранее принятых договорных обязательств в рамках мероприятий по укреплению восточной границы.
Министр внутренних дел Игорь Таро назвал это важным шагом в общеевропейском контексте, поскольку речь идет о внешней границе Евросоюза. По его словам, принятое решение позволяет Эстонии продолжать запланированные работы и завершить создание «лучшей и самой безопасной внешней границы Европы» к 2027 году.
Ранее президент Эстонии заявил, что сейчас с Путиным «не о чем говорить», а возобновление отношений с Москвой возможно лишь после того, как Россия изменится, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
