Эстония выделила еще €17 млн на укрепление границы с Россией

Эстония дополнительно направит €17 млн на укрепление государственной границы с Россией. Решение принято в рамках уточнения госбюджета на текущий год, сообщает портал национального гостелерадио ERR.

Согласно сообщению, выделенные средства пойдут на покрытие ранее принятых договорных обязательств в рамках мероприятий по укреплению восточной границы.

Эстония готовит запрет на покупку недвижимости для россиян

Министр внутренних дел Игорь Таро назвал это важным шагом в общеевропейском контексте, поскольку речь идет о внешней границе Евросоюза. По его словам, принятое решение позволяет Эстонии продолжать запланированные работы и завершить создание «лучшей и самой безопасной внешней границы Европы» к 2027 году.

Ранее президент Эстонии заявил, что сейчас с Путиным «не о чем говорить», а возобновление отношений с Москвой возможно лишь после того, как Россия изменится, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
