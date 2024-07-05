Эстония введет полный досмотр пересекающих границу с РФ грузов
Эстония должна быть уверена, что товары, пересекающие её границы, не подпадают под антироссийские санкции Евросоюза. Как пишет «Интерфакс», об этом заявила премьер-министр страны Кая Каллас.
По её словам, с этой целью власти Эстонии приняли решение повысить эффективность контроля и заменить проверки «на основе оценки рисков» на полный досмотр грузов и транспорта.
«Это даст нам большую уверенность в том, что товары, которые могли бы поддержать российскую военную машину, не пересекут эстонскую границу», - заключила она.
В правительстве Эстонии добавили, что министерствам поручено подготовить план действий по введению полного таможенного контроля на внешних границах ЕС в направлении выезда из Эстонии.
Ранее президент Эстонии Алар Карис подписал одобренный парламентом закон, позволяющий конфисковать замороженные российские активы для компенсации нанесённого Украине ущерба, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru