Эстония введет полный досмотр пересекающих границу с РФ грузов

По её словам, с этой целью власти Эстонии приняли решение повысить эффективность контроля и заменить проверки «на основе оценки рисков» на полный досмотр грузов и транспорта.

«Это даст нам большую уверенность в том, что товары, которые могли бы поддержать российскую военную машину, не пересекут эстонскую границу», - заключила она.

В правительстве Эстонии добавили, что министерствам поручено подготовить план действий по введению полного таможенного контроля на внешних границах ЕС в направлении выезда из Эстонии.

Ранее президент Эстонии Алар Карис подписал одобренный парламентом закон, позволяющий конфисковать замороженные российские активы для компенсации нанесённого Украине ущерба, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

