Эстония введет полный досмотр пересекающих границу с РФ грузов

Эстония должна быть уверена, что товары, пересекающие её границы, не подпадают под антироссийские санкции Евросоюза. Как пишет «Интерфакс», об этом заявила премьер-министр страны Кая Каллас.

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По её словам, с этой целью власти Эстонии приняли решение повысить эффективность контроля и заменить проверки «на основе оценки рисков» на полный досмотр грузов и транспорта.

«Это даст нам большую уверенность в том, что товары, которые могли бы поддержать российскую военную машину, не пересекут эстонскую границу», - заключила она.

В правительстве Эстонии добавили, что министерствам поручено подготовить план действий по введению полного таможенного контроля на внешних границах ЕС в направлении выезда из Эстонии.

Ранее президент Эстонии Алар Карис подписал одобренный парламентом закон, позволяющий конфисковать замороженные российские активы для компенсации нанесённого Украине ущерба, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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