Посольство РФ направило ноту в МИД Эстонии из-за демонтажа советских надгробий

Россия направила ноту в МИД Эстонии на фоне сообщений о начале демонтажа захоронений красноармейцев, которые погибли во время Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Таллине.

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Уточняется, что надгробия почти 300 красноармейцев, которые освобождали Эстонию от нацистов в годы Великой Отечественной войны, находятся в поселке Техумарди на острове Сааремаа. Местные власти приняли решение о демонтаже, поскольку на памятниках были обнаружены советские символы, сообщает телерадиокомпания ERR.

Посольство РФ выразило решительный протест в связи с перезахоронением останков советских воинов.

«Направили в МИД Эстонии ноту с призывом остановить кощунственные действия, прекратить безнравственную кампанию по ликвидации объектов советского военно-мемориального наследия», - следует из сообщения российского посольства.

Ранее МВД РФ объявило в розыск главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса. Сообщается, что министр внутренних дел республики разыскивается по статье УК, однако не указывается, по какой именно, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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