Эстония приняла решение выйти из соглашения по безопасности с Россией
Власти Эстонии приняли решение выйти из соглашения с Россией о сотрудничестве в сфре обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом сообщила газета Postimees со ссылкой на главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса.
Соответствующее письмо эстонский министр отправил российским коллегам, сославшись на статью 18 Соглашения о сотрудничестве, согласно которой у каждой стороны есть право выйти из соглашения в течение шести месяцев с момента письменного уведомления в адрес МВД России.
Соглашение заключили министерства внутренних дел 12 стран бывшего СССР 24 сентября 1993 года, в частности, МВД России, Эстонии, Украины и Грузии.
Ранее вице-канцлеру по глобальным вопросам МИД Эстонии Минне-Лийне Линд запретили въезд в Россию. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru