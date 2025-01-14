Эстония приняла решение выйти из соглашения по безопасности с Россией

Власти Эстонии приняли решение выйти из соглашения с Россией о сотрудничестве в сфре обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом сообщила газета Postimees со ссылкой на главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса.

СМИ: Вице-канцлеру по глобальным вопросам МИД Эстонии запретили въезд в РФ

Соответствующее письмо эстонский министр отправил российским коллегам, сославшись на статью 18 Соглашения о сотрудничестве, согласно которой у каждой стороны есть право выйти из соглашения в течение шести месяцев с момента письменного уведомления в адрес МВД России.

Соглашение заключили министерства внутренних дел 12 стран бывшего СССР 24 сентября 1993 года, в частности, МВД России, Эстонии, Украины и Грузии.

Ранее вице-канцлеру по глобальным вопросам МИД Эстонии Минне-Лийне Линд запретили въезд в Россию. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / EPA / Radek Pietruszka
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