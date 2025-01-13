СМИ: Вице-канцлеру по глобальным вопросам МИД Эстонии запретили въезд в РФ
Вице-канцлеру по глобальным вопросам МИД Эстонии Минне-Лийне Линд запретили въезд в Россию. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Собеседник агентства уточнил, что данное решение было принято в ответ на аннулирование мальтийской визы официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, из-за чего она не попала на совещание министров иностранных дел ОБСЕ в декабре 2024 года.
«Это решение - «привет» Таллину из Москвы», - заявил источник.
Ранее посол Мальты в России Кармело Ингуанез пояснил, что виза Захаровой была аннулирована в связи с «возражениями некоторых стран» Евросоюза, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru