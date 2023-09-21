Эстония потребовала за полгода перерегистрировать российские авто
Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что находящиеся в стране автомобили с российскими номерами должны быть перерегистрированы, сообщает РИА Новости.
По его словам, на это владельцам даётся полгода. В качестве альтернативы предлагается вывезти машины из Эстонии.
«Всем владельцам находящихся в стране транспортных средств с российскими номерами следует поставить их на учёт в Эстонии. Либо вывезти автомобиль в Россию», - указал эстонский министр.
Ранее власти Финляндии потребовали до 16 марта 2024 года вывезти за пределы страны автомобили с российскими номерами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru