Эстония потребовала за полгода перерегистрировать российские авто

По его словам, на это владельцам даётся полгода. В качестве альтернативы предлагается вывезти машины из Эстонии.

«Всем владельцам находящихся в стране транспортных средств с российскими номерами следует поставить их на учёт в Эстонии. Либо вывезти автомобиль в Россию», - указал эстонский министр.

Ранее власти Финляндии потребовали до 16 марта 2024 года вывезти за пределы страны автомобили с российскими номерами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

