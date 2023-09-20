Норвегия запретит въезд авто с российскими номерами
Госсекретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон заявил, что ведомство готовит новые правила, которые ограничат въезд и использование в стране автомобилей с российскими номерами, сообщает NRK.
Отмечается, что в настоящее время в Королевстве введён запрет на импорт, однако разрешено временное использование зарегистрированных в РФ автомобилей.
«Сейчас мы изучаем, как это будет сделано, и в ближайшее время представим эффективные меры», — указал Петерссон.
Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что конфискация автомобилей с российскими номерами при въезде в страну не затронет транспорт, который уже находится на финской территории, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru