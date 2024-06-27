Эстония пообещала ежегодно выделять Украине 0,25% ВВП

Эстония пообещала перечислять Украине по меньшей мере 0,25% своего ВВП на военные нужды ежегодно до 2027 года. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на заключенное между странами соглашение о безопасности.

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Также Эстония отметила, что окажет Киеву военную поддержку на сумму более 100 млн евро в 2024 году. При этом телерадиовещательная компания страны ERR назвала обещание перечислять ежегодно 100 млн евро «необязательным». В МИД Эстонии пояснили, что это не международный договор, а двустороннее политическое волеизъявление.

Также в министерство подчеркнули, что соглашение не накладывает юридических обязательств ни на Украину, ни на Эстонию.

Ранее сообщалось, что Евросоюз будет помогать лишь проевропейски настроенной Украине.

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ФОТО: РИА Новости
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