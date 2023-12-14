Эстония передаст Украине новый пакет военной помощи на 80 млн евро

По его словам, в него вошли противотанковые ракеты Javelin, пулемёты и боеприпасы для стрелкового оружия, а также наземная и водная техника, водолазное оборудование.

Певкур добавил, что точный объём и детали пакета не разглашаются по соображениям безопасности.

Ранее Литва отправила Украине партию антидронов, а также ракетные пусковые установки системы ПВО средней дальности NASAMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

