Эстония передаст Украине новый пакет военной помощи на 80 млн евро

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что республика передаст Украине новый пакет военной помощи на 80 млн евро, сообщает РИА Новости.

Дания объявила о выделении Украине более 1 млрд долларов на танки и ПВО

По его словам, в него вошли противотанковые ракеты Javelin, пулемёты и боеприпасы для стрелкового оружия, а также наземная и водная техника, водолазное оборудование.

Певкур добавил, что точный объём и детали пакета не разглашаются по соображениям безопасности.

Ранее Литва отправила Украине партию антидронов, а также ракетные пусковые установки системы ПВО средней дальности NASAMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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