Дания объявила о выделении Украине более 1 млрд долларов на танки и ПВО
Правительство Дании обсудило выделение 14-го пакета дополнительной помощи Украине на сумму более 7 млрд крон (1,02 млрд долларов), сообщает пресс-служба Минобороны королевства.
Уточняется, что в эту сумму входят танки, боеприпасы, средства противовоздушной обороны, а также беспилотники и средства борьбы с ними.
Помимо этого, датские власти выделят Киеву 1,75 млрд крон (256 млн долларо) на закупку продукции оборонной промышленности.
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отметил, что много датских компаний поддерживают Украину.
«Необходимо, чтобы закупки у предприятий военной промышленности велись на основе конкретных потребностей Киева», - указал он.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у США осталось около одного млрд долларов на помощь Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru