Эстония отправит на Украину новую партию боеприпасов и военного снаряжения

Правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи Украине. Об этом сообщила премьер-министр страны Кая Каллас.

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По ее словам, Эстония поставит Украине артиллерийские и противотанковые боеприпасы, зимнее обмундирование, а также бронепластины и бронежилеты. Каллас отметила, что все военное снаряжение будет доставлено в кротчайшие сроки.

«Давайте все ускорим нашу помощь, чтобы украинцы могли освободить свои территории. Это путь к миру» - написала Каллас в соцсетях.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал союзников Украины не бояться предупреждений России о красных линиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
ТЕГИ:ЭстонияУкраина
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