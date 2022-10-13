Эстония отправит на Украину новую партию боеприпасов и военного снаряжения

По ее словам, Эстония поставит Украине артиллерийские и противотанковые боеприпасы, зимнее обмундирование, а также бронепластины и бронежилеты. Каллас отметила, что все военное снаряжение будет доставлено в кротчайшие сроки.

«Давайте все ускорим нашу помощь, чтобы украинцы могли освободить свои территории. Это путь к миру» - написала Каллас в соцсетях.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал союзников Украины не бояться предупреждений России о красных линиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

