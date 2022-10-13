Эстония отправит на Украину новую партию боеприпасов и военного снаряжения
Правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи Украине. Об этом сообщила премьер-министр страны Кая Каллас.
По ее словам, Эстония поставит Украине артиллерийские и противотанковые боеприпасы, зимнее обмундирование, а также бронепластины и бронежилеты. Каллас отметила, что все военное снаряжение будет доставлено в кротчайшие сроки.
«Давайте все ускорим нашу помощь, чтобы украинцы могли освободить свои территории. Это путь к миру» - написала Каллас в соцсетях.
Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал союзников Украины не бояться предупреждений России о красных линиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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