Матвиенко поручила отменить пошлину за заключение брака

По ее словам, по этой причине необходимо проработать вопрос о ее возможной отмене. «Идут люди подавать в ЗАГС заявление, атмосфера торжественная, любовь у них. А тут просят их – принесите бумажку за 350 руб. <...> Это, конечно, сразу снижает градус торжества. <...> Давайте поручим комитету по социальной политике вместе с вами продумать, как это красиво, достойно сделать», – заявила она.

Матвиенко отреагировала на заявление члена палаты Анастасии Авдеевой о том, что пошлина составляет 350 руб., но оказывает негативный эмоциональный эффект. При этом предложено, чтобы выпадающие в результате отмены пошлины доходы бюджета компенсировать на счет повышения размера пошлины при расторжении брака.

Ранее Матвиенко предложила создать «клуб миллионеров» для заботы о семьях с детьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

