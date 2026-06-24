СМИ: США отказывали ЕС в критике России, чтобы не вредить переговорам

По данным издания, власти США аргументировали это нежеланием навредить переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины. Такой ответ Вашингтона последовал, в частности, после просьбы европейских властей в связи с неким действием Москвы в рамках военной операции на Украине.

При этом в последнее время США склоняются в сторону более проукраинской риторики, однако и многие недавние высказывания представителей американской администрации достаточно нейтральны. Пока неизвестно, будет ли текущий рост декларативной поддержки Киева конвертирован Вашингтоном в какую-либо реальную помощь.

Ранее Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не желает даже рассматривать возможность того, что целью саммита российского и американского президентов на Аляске в прошлом было выигрывание времени для довооружения Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

