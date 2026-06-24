Российские автолюбители переходят на «доноров» вместо покупки деталей для машин
В России автовладельцы стали чаще покупать автомобили-«доноры», с целью разобрать их на запчасти для ремонта своих машин, сообщают «Ведомочти» со ссылкой на исследование Migtorg.
За последний год базовые комплектующие подорожали на 20–40%. По словам экспертов, новая волна роста на 15–30% ожидается к осени. Это связано с кризисом параллельного импорта, через который в Россию поступает 40–60% оригинальных деталей для иномарок. Фрахтовые ставки на альтернативных маршрутах выросли вдвое из-за конфликта на Ближнем Востоке и рисков в зоне Ормузского пролива. Кроме того, с 1 января текущего года ситуацию усугубило повышение НДС до 22%.
Сегодня владельцы импортных автомобилей чаще рассматривают машины с тотальными повреждениями как источник запчастей. Покупатель приобретает битый автомобиль на аукционе, разбирает его и использует нужные детали для ремонта своего авто. Часто это оказывается выгоднее, чем покупать каждую запчасть по отдельности у дилеров или через параллельный импорт.
Ожидается, что интерес к автомобилям-«донорам» будет только расти. В последние пять минут аукциона борьба за такие лоты на четверть активнее, чем за обычные.
Ранее россиянам назвали самые выгодные по стоимости владения автомобили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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