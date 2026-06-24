СМИ: Экспорт российской нефти достиг максимума с начала года

По данным агентства, это произошло несмотря на усиление конкуренции на ключевом рынке Индии после отмены санкций США в отношении Ирана. С 15 по 21 июня 38 танкеров загрузили 28,79 млн баррелей российского сырья или 4,11 млн баррелей в сутки. Это самый высокий недельный показатель в текущем году.

В среднем за последний месяц поставки составили 3,89 млн баррелей в сутки. Почти вся нефть в настоящее время находится в пути, а не простаивает в море. Объёмы экспорта с начала 2026 года уже превышают среднегодовые показатели за все годы с момента спецоперации на Украине.

Рост поставок стал возможен благодаря временной отмене Вашингтона санкций на российскую морскую нефть на фоне закрытия Ормузского пролива из-за войны с Ираном.

Послаблений на санкции против российской нефти не будет, так как она должна была заменить ближневосточную, однако теперь открылся Ормузский пролив. Об этом НСН рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

