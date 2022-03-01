Шри-Ланка бесплатно продлила визы российским и украинским туристам

В сообщении отмечается, что «растущий политический кризис между Россией и Украиной затруднил возвращение туристов на их родину». По этой причине правительство Шри-Ланки одобрило продление виз туристам на два меясца без дополнительной платы.

Сейчас на острове находится более 11 тыс российских туристов и около 4 тысяч украинских.



