Шри-Ланка бесплатно продлила визы российским и украинским туристам
Шри-Ланка бесплатно продлила визы российских и украинских туристов на два месяца из-за тяжелой ситуации на Украине. Об этом сообщается на официальном информационном портале правительства южноазиатской страны.
В сообщении отмечается, что «растущий политический кризис между Россией и Украиной затруднил возвращение туристов на их родину». По этой причине правительство Шри-Ланки одобрило продление виз туристам на два меясца без дополнительной платы.
Сейчас на острове находится более 11 тыс российских туристов и около 4 тысяч украинских.
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