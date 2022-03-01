Шри-Ланка бесплатно продлила визы российским и украинским туристам

Шри-Ланка бесплатно продлила визы российских и украинских туристов на два месяца из-за тяжелой ситуации на Украине. Об этом сообщается на официальном информационном портале правительства южноазиатской страны.

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В сообщении отмечается, что «растущий политический кризис между Россией и Украиной затруднил возвращение туристов на их родину». По этой причине правительство Шри-Ланки одобрило продление виз туристам на два меясца без дополнительной платы.

Сейчас на острове находится более 11 тыс российских туристов и около 4 тысяч украинских.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТуристыШри-Ланка
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