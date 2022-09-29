Эстония отказалась от закупки газа из России
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что республика с 1 января 2023 года откажется от закупки российского газа, сообщает РИА Новости.
По его словам, эстонское правительство приняло соответствующее постановление,таким образом запрет закреплён «в качестве юридически обязывающей меры».
Он отметил, что решение было принято с целью оказать давление на Россию и способствовать прекращению боевых действий на Украине, так как газ является для Москвы важным источником доходов, а также рычагом влияния на Евросоюз.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила европейцам отправлять увеличившиеся платёжки за электроэнергию и газ в Москву, сообщает RT.
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