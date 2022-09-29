Эстония отказалась от закупки газа из России

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что республика с 1 января 2023 года откажется от закупки российского газа, сообщает РИА Новости.

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По его словам, эстонское правительство приняло соответствующее постановление,таким образом запрет закреплён «в качестве юридически обязывающей меры».

Он отметил, что решение было принято с целью оказать давление на Россию и способствовать прекращению боевых действий на Украине, так как газ является для Москвы важным источником доходов, а также рычагом влияния на Евросоюз.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила европейцам отправлять увеличившиеся платёжки за электроэнергию и газ в Москву, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗапретРоссияРоссийский ГазГазЭстония
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