Эстония отказалась от закупки газа из России

По его словам, эстонское правительство приняло соответствующее постановление,таким образом запрет закреплён «в качестве юридически обязывающей меры».

Он отметил, что решение было принято с целью оказать давление на Россию и способствовать прекращению боевых действий на Украине, так как газ является для Москвы важным источником доходов, а также рычагом влияния на Евросоюз.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила европейцам отправлять увеличившиеся платёжки за электроэнергию и газ в Москву, сообщает RT.