Илон Маск заявил, что никогда не отключит Starlink на Украине

«Как бы я ни был не согласен с политикой Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы», — написал Маск.

Он подчеркнул, что без системы Starlink коммуникации Украины могут оказаться под угрозой, так как российские военные обладают возможностью блокировать другие средства связи.

Ранее Маск заявил, что в случае отключения системы спутникового интернета Starlink линия фронта ВСУ рухнет. При этом в Европе уже приступили к обсуждению того, чем можно заменить спутниковый интернет компании Starlink на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

