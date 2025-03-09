Илон Маск заявил, что никогда не отключит Starlink на Украине

Спутниковая система Starlink не станет отключать свои терминалы на Украине. Об этом заявил глава Департамента государственной эффективности (DOGE) США и предприниматель Илон Маск в соцсети Х.

Маск: Линия фронта ВСУ рухнет при отключении Starlink

«Как бы я ни был не согласен с политикой Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы», — написал Маск.

Он подчеркнул, что без системы Starlink коммуникации Украины могут оказаться под угрозой, так как российские военные обладают возможностью блокировать другие средства связи.

Ранее Маск заявил, что в случае отключения системы спутникового интернета Starlink линия фронта ВСУ рухнет. При этом в Европе уже приступили к обсуждению того, чем можно заменить спутниковый интернет компании Starlink на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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