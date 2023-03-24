Эстония объявила российского дипломата персоной нон грата

Эстония объявила еще одного российского дипломата персоной нон грата. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел страны.

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По данным ведомства, сотрудник российского посольства активно занимался «подрывом безопасности Эстонии и конституционного порядка».

Таллин предписал дипломату покинуть республику до 29 марта.

В январе МИД России понизил уровень дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного в делах. Две страны приняли решение взаимно выслать послов.

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ФОТО: РИА Новости
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