Эстония объявила российского дипломата персоной нон грата
Эстония объявила еще одного российского дипломата персоной нон грата. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел страны.
По данным ведомства, сотрудник российского посольства активно занимался «подрывом безопасности Эстонии и конституционного порядка».
Таллин предписал дипломату покинуть республику до 29 марта.
В январе МИД России понизил уровень дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного в делах. Две страны приняли решение взаимно выслать послов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru