Политолог Минченко: оценка мэров и депутатов на «Госуслугах» поможет продвинуть портал
Народные оценки работы губернаторов и мэров будут отличаться от данных ВЦИОМа, рассказал НСН политолог Евгений Минченко.
Идея оценивать работу чиновников с помощью опросов на «Госуслугах» поможет не только узнать объективное мнение народа, но и сподвигнет к регистрации на портале неактивных граждан страны, рассказал НСН политолог Евгений Минченко.
«Новые люди» 15 марта внесли в Госдуму законопроект о введении системы ежегодной оценки чиновников через «Госуслуги». Лидер партии Алексей Нечаев считает, что граждане должны иметь возможность выражать свое отношение к власти, которую подобные оценки будут держать в тонусе.
«Идея вполне себе внятная, будет стимулировать, в том числе, регистрацию людей на «Госуслугах». Если это не станет единственным или основным критерием оценки, то почему бы и нет», - сказал Минченко.
Государству необходимо активнее продвигать платформу, уверен собеседник. Отвечая на вопрос, будут ли отличаться опросы на портале от внутренней социологии Кремля и публичных опросов ВЦИОМа и ФОМа, собеседник ответил утвердительно.
«Скорее всего, будут, потому что участвовать будет активная часть общества. Будет неизбежный перекос выборки. С другой стороны, сейчас же реальная проблема у социологов – большое количество «отказников». Я считаю, что надо более активно использовать платформу «Госуслуг», в том числе для голосования по каким-то проблемным вопросам», - заключил Минченко.
Ранее генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков в беседе с НСН рассказал, как СВО может увеличить явку на президентские выборы.
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