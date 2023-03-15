Политолог Минченко: оценка мэров и депутатов на «Госуслугах» поможет продвинуть портал

Идея оценивать работу чиновников с помощью опросов на «Госуслугах» поможет не только узнать объективное мнение народа, но и сподвигнет к регистрации на портале неактивных граждан страны, рассказал НСН политолог Евгений Минченко.

«Новые люди» 15 марта внесли в Госдуму законопроект о введении системы ежегодной оценки чиновников через «Госуслуги». Лидер партии Алексей Нечаев считает, что граждане должны иметь возможность выражать свое отношение к власти, которую подобные оценки будут держать в тонусе.

«Идея вполне себе внятная, будет стимулировать, в том числе, регистрацию людей на «Госуслугах». Если это не станет единственным или основным критерием оценки, то почему бы и нет», - сказал Минченко.

Государству необходимо активнее продвигать платформу, уверен собеседник. Отвечая на вопрос, будут ли отличаться опросы на портале от внутренней социологии Кремля и публичных опросов ВЦИОМа и ФОМа, собеседник ответил утвердительно.

«Скорее всего, будут, потому что участвовать будет активная часть общества. Будет неизбежный перекос выборки. С другой стороны, сейчас же реальная проблема у социологов – большое количество «отказников». Я считаю, что надо более активно использовать платформу «Госуслуг», в том числе для голосования по каким-то проблемным вопросам», - заключил Минченко.

Ранее генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков в беседе с НСН рассказал, как СВО может увеличить явку на президентские выборы.

