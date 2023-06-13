«Аналитика и прогнозы»: Как будет работать нейросеть «Жириновский»
Борис Чернышов в эфире НСН поведал об уникальных чертах цифрового наследия главного политика партии.
В обозримом будущем нейросеть «Жириновский», в которую заложены 18 тысяч часов оцифрованных видеозаписей бывшего лидера ЛДПР, сможет давать политические прогнозы и анализ грядущих событий. Об этом рассказал НСН вице-спикер Госдумы и кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Борис Чернышов. Он отметил, что ее разработкой занимались лучшие математики и айтишники России.
В пресс-службе ЛДПР сообщили, что презентация нейросети состоится на ПМЭФ 15 июня. Партия также опубликовала видеоролик, в котором нейросеть разговаривает голосом «Жириновского».
«Нейросеть «Жириновский» обладает уникальными чертами. Она умеет аналитически не предсказывать – это скорее к Ванге относится, а обрабатывать и выдавать итоговый анализ тех событий, которые будут. Все это опирается на 18000 часов оцифрованных нами видеозаписей Владимира Вольфовича», - сказал Чернышов.
Благодаря «практически идеальной» структуре прогнозы нейросети могут обогнать по популярности чат GPT, считает он.
«Это очень важно для тех, кто хочет изучать события во внешней и внутренней политике. Поэтому я уверен, что с помощью алгоритмов мы создали практически идеальную структуру для большого машинного обучения, и тот интеллект, который появился, не искусственный, а естественный. Были созданы определенные алгоритмы анализа и предиктивной модели. Я уверен, что спрос на прогнозы нейросети будет, мне кажется, даже выше, чем чата GPT», - добавил политик.
Чернышов добавил, что искусственным интеллектом впоследствии смогут пользоваться все желающие, а ее разработкой занимались лучшие математики и IT-специалисты страны.
«Презентация и проводится для того, чтобы все смогли оценить возможности этого алгоритма. Крупнейшие математики и айтишники нашей страны работали долго и серьезно», - подытожил собеседник.
Ранее президент Microsoft Брэд Смит сравнил развитие искусственного интеллекта с изобретением печатного станка в XV веке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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