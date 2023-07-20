«Согласовывать передвижение»: В России объяснили ужесточение контроля за иностранными дипломатами

Ранее МИД России сообщил, что Москва в ответ на враждебную политику Лондона ввела уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипмиссий по территории России. В министерстве пояснили, что теперь аккредитованному персоналу посольства Великобритании в Москве нужно будет направлять как минимум за пять рабочих дней уведомления о поездках за пределы 120-километровой зоны свободного передвижения. По словам Корчмаря, подобная практика действовала в СССР.

«Существовала регламентация передвижения сотрудников иностранных посольств по территории СССР. Сейчас эта практика тоже действует, потому что в России есть закрытые регионы, где дислоцируются военные корабли, воинские части, ракетные установки и так далее. В любом случае нужно соблюдать уведомительный характер поездки — при выезде в другие регионы иностранные дипломаты должны сообщить об этом, указав цель поездки», — сказал Корчмарь.

Собеседник НСН отметил, что, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, все диппредставительства должны соблюдать законы государства пребывания.

«Если есть постановления по линии МВД, Минобороны, в которых указаны районы, куда нельзя попадать иностранным дипломатам, то поездки нужно обязательно согласовывать. Бывали случаи, когда дипломаты стран НАТО нарушали уведомительный характер передвижения, пытаясь попасть в закрытые районы. Их задерживали, были соответствующие ноты со стороны МИД. Сегодня уведомительных порядок обязателен для всех посольств недружественных стран. В случае его нарушения будут приниматься ответные меры», — добавил он.

В заключение дипломат подчеркнул, что в посольствах любой страны ведется деятельность спецслужб под дипломатическими паспортами.

«Венская конвенция гласит, что дипломаты, имеющие дипломатический паспорт, имеют право собирать информацию из официальных источников. Однако дипломаты из недружественных стран пытаются ее добывать из других источников, такова специфика их работы. Сегодня, в условиях действия антироссийских санкций и поставок западного оружия на Украину, особенно важны меры уведомительного характера», — подытожил он.

Ранее Россия выслала из страны девять дипломатов Финляндии в ответ на антироссийскую политику Хельсинки. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

