Захарова пообещала Румынии ответ на высылку российских дипломатов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Румынии выслать 51 российского дипломата. Ее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.
Захарова назвала поступок официального Бухареста «враждебным выпадом». Она предупредила, что решение о высылке дипломатов приведет к деградации отношений двух стран.
«Демарш румынской стороны не останется без ответа», - подчеркнула представитель МИД.
Бухарест 8 июня принял решение о сокращении числа дипломатов и технико-административного персонала посольства России. Они должны покинуть страну в течение 30 дней, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru