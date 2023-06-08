Захарова пообещала Румынии ответ на высылку российских дипломатов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Румынии выслать 51 российского дипломата. Ее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

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Захарова назвала поступок официального Бухареста «враждебным выпадом». Она предупредила, что решение о высылке дипломатов приведет к деградации отношений двух стран.

«Демарш румынской стороны не останется без ответа», - подчеркнула представитель МИД.

Бухарест 8 июня принял решение о сокращении числа дипломатов и технико-административного персонала посольства России. Они должны покинуть страну в течение 30 дней, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РумынияМария ЗахароваМИД РФ

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