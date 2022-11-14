Есть, с кем говорить: В Совфеде уверены в серьезных диалогах на G20

Накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что на предстоящем саммите G20 Россия будет подвергнута критике за происходящее на Украине. По его словам, на этом саммите «не будет все как обычно». Андрей Климов отметил, что Сунак просто дал «своеобразную антироссийскую клятву» своими высказываниями.

«Один из участников G20 – это Европейский союз, коллективный участник, он не в счет. Он говорит то же самое, что говорят США. Также мы там состоим. Остается 18, из них 10 государств – стратегические партнеры, а некоторые ведут с нами всеобъемлющее стратегическое партнерство. Это Китай, Индонезия, Индия. Есть, с кем разговаривать. На полтора дня 10 лидеров стран, от которых зависит практически все сегодня… Заслуживает серьезного разговора. А играть на руку этому балагану, который пляшет под дудку США... Мы имеем дело с соотношением 1 к 11. Десять плюс Россия – это 11, и один – это Вашингтон с его клонами в виде премьеров и канцлеров», - сказал Климов.

Он отметил, что от Японии и Республики Кореи не стоит ожидать полной самостоятельности в заявлениях в рамках саммита. Однако, указал сенатор, России все равно необходимо ехать на саммит и вести диалог с партнерами.