Есть, с кем говорить: В Совфеде уверены в серьезных диалогах на G20
От Японии и Республики Кореи не стоит ожидать полной самостоятельности в заявлениях, однако со многими странами саммита Россия проведет конструктивный диалог, отметил в эфире НСН сенатор Андрей Климов.
России есть, с кем говорить в рамках саммита G20 на Бали, 10 государств из «Группы двадцати» являются стратегическими партнерами страны, заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН.
Накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что на предстоящем саммите G20 Россия будет подвергнута критике за происходящее на Украине. По его словам, на этом саммите «не будет все как обычно». Андрей Климов отметил, что Сунак просто дал «своеобразную антироссийскую клятву» своими высказываниями.
«Один из участников G20 – это Европейский союз, коллективный участник, он не в счет. Он говорит то же самое, что говорят США. Также мы там состоим. Остается 18, из них 10 государств – стратегические партнеры, а некоторые ведут с нами всеобъемлющее стратегическое партнерство. Это Китай, Индонезия, Индия. Есть, с кем разговаривать. На полтора дня 10 лидеров стран, от которых зависит практически все сегодня… Заслуживает серьезного разговора. А играть на руку этому балагану, который пляшет под дудку США... Мы имеем дело с соотношением 1 к 11. Десять плюс Россия – это 11, и один – это Вашингтон с его клонами в виде премьеров и канцлеров», - сказал Климов.
Он отметил, что от Японии и Республики Кореи не стоит ожидать полной самостоятельности в заявлениях в рамках саммита. Однако, указал сенатор, России все равно необходимо ехать на саммит и вести диалог с партнерами.
«Есть государство вроде Японии, но не будем забывать, что она оккупирована США еще с 1945 года, там до сих пор их военные базы. Полной самостоятельности от нее ожидать очень трудно. То же самое с Республикой Корея. Нужно ехать, разговаривать, а слушать этих ребят (США – ред. НСН) надо поменьше, тем более что весь свой инструментарий они почти исчерпали. Новый премьер просто дает своеобразную антироссийскую клятву своими заявлениями, ничего нового он не сказал», - резюмировал Климов.
Саммит «Большой двадцатки» пройдет 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Кроме того, стало известно, что президент Владимир Путин может принять участие в саммите, но в онлайн-формате. Украинский лидер Владимир Зеленский также примет участие в саммите с видеообращением.
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