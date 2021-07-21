«Спасти от талибов». Стрелков объяснил усиление российской базы в Таджикистане

«201-ю базу усиливают с точки зрения защиты границ Таджикистана. Ничего удивительного в этом нет, поскольку всегда усиливаются войска, если рядом идет война. Это делается во всех странах, во всем мире, и будет делаться всю историю, пока идут войны. Сценарий очень простой. Даже если главе МИД РФ Сергею Лаврову удалось договориться с талибами практически обо всем, это не означает, что эти соглашения будут с их стороны выполняться. Подозреваю, что в «Талибане» есть разные группировки, одни наверняка настроены на расширение джихада за пределами Афганистана после победы талибов, если она будет. Другие – нет, плюс есть неподконтрольные группы, есть «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. НСН), которое действует в Афганистане и будет наращивать свои силы, если талибы возьмут Кабул. В этом отношении естественно усиливать оборону границы в случае любых осложнений», - сказал Стрелков.

По его мнению, переговоры России с талибами могут преследовать не менее двух целей.