«Спасти от талибов». Стрелков объяснил усиление российской базы в Таджикистане

Если талибы возьмут Кабул, то это поможет избежать их вторжения в Таджикистан, сказал НСН бывший министр обороны ДНР.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, зачем усиливают российскую военную базу в Таджикистане и для чего России переговоры с «Талибаном» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Ранее стало известно, что на фоне обострения ситуации в Афганистане до конца июля будет усилена российская военная база в Таджикистане. Мотострелковые подразделения 201-й базы получат 17 современных БМП-2.

«Хоть с чертом, хоть с Аль-Каидой». Россия не будет делать исключений в переговорах с террористами

«201-ю базу усиливают с точки зрения защиты границ Таджикистана. Ничего удивительного в этом нет, поскольку всегда усиливаются войска, если рядом идет война. Это делается во всех странах, во всем мире, и будет делаться всю историю, пока идут войны. Сценарий очень простой. Даже если главе МИД РФ Сергею Лаврову удалось договориться с талибами практически обо всем, это не означает, что эти соглашения будут с их стороны выполняться. Подозреваю, что в «Талибане» есть разные группировки, одни наверняка настроены на расширение джихада за пределами Афганистана после победы талибов, если она будет. Другие – нет, плюс есть неподконтрольные группы, есть «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. НСН), которое действует в Афганистане и будет наращивать свои силы, если талибы возьмут Кабул. В этом отношении естественно усиливать оборону границы в случае любых осложнений», - сказал Стрелков.

По его мнению, переговоры России с талибами могут преследовать не менее двух целей.

«Баба-яга джихада». Чем опасно для России обострение в Афганистане

«Насколько я знаю, при власти «Талибана» производство героина в Афганистане серьезно ограничивалось. А во времена, когда страна находилась под контролем США, оно расцвело «со скоростью мака». Это может быть первый вопрос, поскольку поток наркотиков идет через Россию в Европу. Второй, а может быть и первый по важности вопрос, это то, что вторжение в Таджикистан талибов в случае их окончательной победы в Афганистане никому не нужно, а России – тем более. Это «подбрюшье» России, и возобновление войны в Таджикистане неизбежно очень серьезно и очень тяжело ударит по России, хотя бы в виде потока беженцев. Поэтому России нужно заручиться договоренностями на предмет сохранения статус-кво на таджикско-афганской границе», - заключил собеседник НСН.

Как сообщалось, делегация катарского политического офиса «Талибана» прибыла в Москву 8 июля. В ходе переговоров представители «Талибана» пообещали не нарушать границы стран-соседей Афганистана в Центральной Азии. Кроме того, движение просило российские власти об исключении его из санкционного списка Совбеза ООН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:ТалибанАфганистанТаджикистан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры