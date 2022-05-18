Торг за террористов. Турция не уйдет из НАТО из-за Швеции и Финляндии

Турция не собирается выходить из НАТО и ждет исполнения своих требований по Швеции и Финляндии, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» турецкий политолог Тогрул Исмаил.

Ранее в среду Швеция и Финляндия подали официальные заявки на вступление в НАТО. При этом Турция, выступавшая против появления в Альянсе скандинавов, выдвинула ряд требований. В частности, она хочет, чтобы в этих странах признали террористической организацией Рабочую партию Курдистана.