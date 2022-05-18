Торг за террористов. Турция не уйдет из НАТО из-за Швеции и Финляндии
Турция использует ситуацию в своих интересах, поскольку скандинавские страны прикрывают террористов и активно вмешиваются в «курдский вопрос», сказал в эфире НСН Тогрул Исмаил.
Турция не собирается выходить из НАТО и ждет исполнения своих требований по Швеции и Финляндии, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» турецкий политолог Тогрул Исмаил.
Ранее в среду Швеция и Финляндия подали официальные заявки на вступление в НАТО. При этом Турция, выступавшая против появления в Альянсе скандинавов, выдвинула ряд требований. В частности, она хочет, чтобы в этих странах признали террористической организацией Рабочую партию Курдистана.
«Те, кто хотят вступить в НАТО, должны решить свои проблемы, а то что террористическая организация поддерживается и Швецией, и Финляндией – это не секрет. Некоторые члены этой организации находятся в парламенте. Кроме того, буквально недавно было обсуждение с этой организацией "курдского вопроса". То есть эти страны активно вмешиваются во внутренние дела Турции», - сказал Тогрул Исмаил.
При этом он исключил возможность выхода Турции из Альянса
«Исключение или уход Турции из Альянса? Это невозможно. По правилам НАТО, все члены должны дать согласие. Турция использует сейчас эту возможность для собственных национальных интересов, это ее законное право. Глава Альянса говорил, что Турция является важным его членом и надо удовлетворять ее интересы», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский сказал НСН, что требования Турции к странам НАТО за вступление Финляндии и Швеции в Альянс завышены.
При этом он допустил, что США могут «продавить» Турцию, чтобы эти страны вошли в Альянс, и даже ввести новые санкции в отношении Анкары.
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