«Если попросят»: Трамп пообещал обдумать сокращение нефтедобычи

Американский лидер заявил, что если страны ОПЕК+ попросят его, то он примет решение по этому вопросу, передаёт ТАСС.

Трамп вместе с тем отметил, что американские компании уже сокращают добычу, потому что на рынке действует закон спроса и предложения. В интерпретации Трампа, это происходит «автоматически».

Как сообщало агентство Bloomberg, Россия и Саудовская Аравия в преддверии переговоров настаивают на участии в США в сделке по сокращению нефтедобычи. При этом саудиты требуют, чтобы Москва сократила добычу больше всех.

