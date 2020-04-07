«Если попросят»: Трамп пообещал обдумать сокращение нефтедобычи
Президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение о том, сокращать ли объёмы нефтедобычи или нет, в четверг вечером — то есть после совещания стран ОПЕК+.
Американский лидер заявил, что если страны ОПЕК+ попросят его, то он примет решение по этому вопросу, передаёт ТАСС.
Трамп вместе с тем отметил, что американские компании уже сокращают добычу, потому что на рынке действует закон спроса и предложения. В интерпретации Трампа, это происходит «автоматически».
Как сообщало агентство Bloomberg, Россия и Саудовская Аравия в преддверии переговоров настаивают на участии в США в сделке по сокращению нефтедобычи. При этом саудиты требуют, чтобы Москва сократила добычу больше всех.
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