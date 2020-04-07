Саудовская Аравия сделала России ультиматум по нефтедобыче
Саудовская Аравия требует, чтобы Россия сократила нефтедобычу больше всех - на 1,5 миллиона баррелей в сутки. По данным Bloomberg, такой ультиматум и стал причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией.
В марте сделка ОПЕК+ развалилась из-за того, что тогда Москва не приняла сокращение добычи на такой объем для всех участников соглашения.
Стороны переговорного процесса в целом согласны, что добычу в совокупности необходимо снизить на 10 миллионов баррелей в сутки, вопрос в том, как разделить весь объем.
Саудовская Аравия полагает, что ее квота уменьшится на 3 миллиона баррелей, у Объединенных Арабских Эмиратов, Ирака и России — на 1,5 миллиона. Считать предлагается от текущих уровней, уже после того, как страны ОПЕК резко нарастили добычу.
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН заявил, что Штатам нужно в любом случае присоединяться к переговорам, потому что в этой ситуации они – самое заинтересованное лицо.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил в эфире НСН, что Россия сокращает добычу нефти, чтобы успокоить мир. Так он прокомментировал предложение президента России Владимира Путина о сокращении мировой добычи нефти на 10 миллионов баррелей ежесуточно ради стабилизации цен.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Трамп не будет координировать с ОПЕК+ снижение нефтедобычи
- Россиянам посоветовали не дезинфицировать квартиры хлоркой
- Лева Би-2 отказывается есть гречку на карантине
- Новости за ночь: ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ
- Новости за ночь: Россиянам объяснили, как отличать фейки о коронавирусе