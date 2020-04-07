Саудовская Аравия сделала России ультиматум по нефтедобыче

Стороны переговорного процесса в целом согласны, что добычу в совокупности необходимо снизить на 10 миллионов баррелей в сутки, вопрос в том, как разделить весь объем.

Саудовская Аравия полагает, что ее квота уменьшится на 3 миллиона баррелей, у Объединенных Арабских Эмиратов, Ирака и России — на 1,5 миллиона. Считать предлагается от текущих уровней, уже после того, как страны ОПЕК резко нарастили добычу.

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН заявил, что Штатам нужно в любом случае присоединяться к переговорам, потому что в этой ситуации они – самое заинтересованное лицо.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил в эфире НСН, что Россия сокращает добычу нефти, чтобы успокоить мир. Так он прокомментировал предложение президента России Владимира Путина о сокращении мировой добычи нефти на 10 миллионов баррелей ежесуточно ради стабилизации цен.



