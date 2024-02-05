Росфинмониторинг расширил список экстремистов и террористов
Росфинмониторинг пополнил перечень экстремистов и террористов экс-представителем украинской теробороны Сарой Эштон-Чирилло. Она призывала к убийству журналистов из России.
Также в списке оказался журналист Washington Examiner Том Роган, который в своей статье предложил разбомбить Крымский мост в 2018 году.
Напомним, Эштон-Чирилло отстранило от занимаемой должности командование теробороны Украины 20 сентября. Это произошло после того, как она опубликовала ролик в соцсети X, содержавший угрозы представителю российских СМИ. Отмечается, что подобные заявления не были одобрены командованием украинской армии.
Ранее Росфинмониторинг внес писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) в перечень террористов и экстремистов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru