Бориса Акунина внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) в перечень террористов и экстремистов.

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Ранее Акунин в ходе беседы с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что не имеет претензий к украинцам за атаки на Крым и другие российские регионы. После этого книги Акунина и писателя-иноагента Быкова начали исчезать из продажи, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Комментируя информацию о пропаже с полок книг, Акунин обратился с прощальной речью к российским читателям.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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