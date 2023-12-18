Бориса Акунина внесли в список террористов и экстремистов

Ранее Акунин в ходе беседы с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что не имеет претензий к украинцам за атаки на Крым и другие российские регионы. После этого книги Акунина и писателя-иноагента Быкова начали исчезать из продажи, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Комментируя информацию о пропаже с полок книг, Акунин обратился с прощальной речью к российским читателям.

