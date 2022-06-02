Песков заявил, что Россия не намерена закрывать окно в Европу
2 июня 202213:35
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин очень высоко ценит роль Петра I в истории России, сообщает ТАСС.
По его словам, «окно в Европу», которое «прорубил» первый император России, закрывать никто не намерен.
«Никто ничего закрывать не планирует», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Ранее Песков заявил, что прямая линия с Путиным пройдёт после Петербургского международного экономического форума, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru