Песков заявил, что Россия не намерена закрывать окно в Европу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин очень высоко ценит роль Петра I в истории России, сообщает ТАСС.

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По его словам, «окно в Европу», которое «прорубил» первый император России, закрывать никто не намерен.

«Никто ничего закрывать не планирует», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее Песков заявил, что прямая линия с Путиным пройдёт после Петербургского международного экономического форума, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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