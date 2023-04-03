«Еще услышим»: Эрдогану могут предъявить заигрывание с исламистами

Ранее Эрдоган заявил, что его двери закрыты для посла США в Анкаре Джеффри Флейка после встречи дипломата с кандидатом в президенты Турции от оппозиционных партий Кемалем Кылычдароглу. Чупрыгин считает, что США могут не в открытую поддерживать оппозиционного кандидата.

«Я не готов утверждать, что США в открытую поддерживают оппозиционного кандидата, но не в открытую вполне вероятно. Эрдоган не самая удобная фигура для Вашингтона в качестве президента Турции. Республика важна для США и НАТО, как единственная в альянсе, находящаяся на Ближнем Востоке. Думаю, что американцы хотели бы исследовать возможности того, как будет себя вести вероятный приемник Эрдогана. В обязанности посла входят встречи со всеми участниками политического процесса страны, где он аккредитован. Поэтому во встрече ничего сверхъестественного нет. Реакция Эрдогана объяснима. Он чувствует, что его позиции не очень сильные. Его это беспокоит. Потому и прибегает к политической риторики, чтобы показать избирателю, как его оппоненты заигрывают с США», - сказал Чупрыгин.