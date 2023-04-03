«Еще услышим»: Эрдогану могут предъявить заигрывание с исламистами
Предвыборная кампания в Турции построена на внутренней повестке, а у Эрдогана не очень сильные позиции, сказал НСН Андрей Чупрыгин.
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин заявил в беседе с НСН, что президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану вскоре припомнят заигрывание с исламистами в Сирии, чтобы еще больше понизить его рейтинг.
Ранее Эрдоган заявил, что его двери закрыты для посла США в Анкаре Джеффри Флейка после встречи дипломата с кандидатом в президенты Турции от оппозиционных партий Кемалем Кылычдароглу. Чупрыгин считает, что США могут не в открытую поддерживать оппозиционного кандидата.
«Я не готов утверждать, что США в открытую поддерживают оппозиционного кандидата, но не в открытую вполне вероятно. Эрдоган не самая удобная фигура для Вашингтона в качестве президента Турции. Республика важна для США и НАТО, как единственная в альянсе, находящаяся на Ближнем Востоке. Думаю, что американцы хотели бы исследовать возможности того, как будет себя вести вероятный приемник Эрдогана. В обязанности посла входят встречи со всеми участниками политического процесса страны, где он аккредитован. Поэтому во встрече ничего сверхъестественного нет. Реакция Эрдогана объяснима. Он чувствует, что его позиции не очень сильные. Его это беспокоит. Потому и прибегает к политической риторики, чтобы показать избирателю, как его оппоненты заигрывают с США», - сказал Чупрыгин.
Собеседник НСН отметил, что вся президентская кампания в Турции строится на внутренней повестке, а потому Эрдогану могут вспомнить заигрывания с сирийскими исламистами.
«Все пункты противоборства завязаны на внутреннюю повестку: землетрясения, коррупция, несправедливое распределение бюджетных средств. Удивляюсь, что не вытащили на прилавок заигрывание с исламистами, но уверен, что мы еще об этом услышим», - отметил Чупрыгин.
Ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре заявил «Радиоточке НСН», что получивший поддержку всей оппозиции Кемаль Кылычдароглу имеет шансы обставить Эрдогана на выборах президента Турции, и для России это обоснованный риск.
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