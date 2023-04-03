Эрдоган заявил, что его двери закрыты для американского посла

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от дальнейших встреч с послом США, сообщает газета Star.

Эрдоган заявил, что не позволит втянуть Турцию в войну с Россией

Недовольство турецкого лидера вызвали переговоры американского посла Джеффа Флейка с единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах Кемалем Кылычдароглу.

Эрдоган назвал поступок Флейка «постыдным» и призвал дипломата «думать головой». По словам президента, посол должен обсуждать все вопросы с главой государства.

Турецкий лидер заявил, что посол США «должен знать свое место».

Победа кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу несет риски для России, заявил «Радиоточке НСН» турецкий политолог Икбаль Дюрре.

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ФОТО: РИА Новости
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