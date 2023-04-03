Эрдоган заявил, что его двери закрыты для американского посла
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от дальнейших встреч с послом США, сообщает газета Star.
Недовольство турецкого лидера вызвали переговоры американского посла Джеффа Флейка с единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах Кемалем Кылычдароглу.
Эрдоган назвал поступок Флейка «постыдным» и призвал дипломата «думать головой». По словам президента, посол должен обсуждать все вопросы с главой государства.
Турецкий лидер заявил, что посол США «должен знать свое место».
Победа кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу несет риски для России, заявил «Радиоточке НСН» турецкий политолог Икбаль Дюрре.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru