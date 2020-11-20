Еще семь стран-партнеров ЕС введут санкции против Белорусии

Семь стран-партнеров Евросоюза, включая Украину, присоединились к санкциям сообщества против руководства Белоруссии, введенных из-за «фальсификации выборов» и силового подавления протестов. Об этом сообщается в заявлении главы европейской дипломатии Жозеф Боррель.

Также к санкциям присоединились Македония, Черногория, Албания, Норвегия, Лихтенштейн и Исландия.

Канада ввела санкции против Белоруссии

Ранее ЕС уже ввел два блока санкций в отношении Белоруссии. В черный список включили 55 представителей руководства страны, включая президента Александра Лукашенко и руководителей силовых ведомств. Если ЕС обнаружит в европейских банках их счета, то они будут заморожены.



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ФОТО: pxhere.com
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