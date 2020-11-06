Канада ввела санкции против Белоруссии на фоне «репрессии в отношении граждан» страны после президентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Канады.

Уточняется, что в «черный список» попали 13 чиновников.

Ранее ЕС ввел санкции против Белоруссии. Источник агентства Bloomberg отмечал, что ЕС внес в черный список президента и еще 14 белорусских чиновников. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки.

В заявлении канадского МИД отмечается, что Канада разделяет «серьезные опасения» ЕС по ситуации в Белоруссии. Также в МИД заявили, что продолжат поддерживать народ Белоруссии в борьбе за мир.



