Канада ввела санкции против Белоруссии
Канада ввела санкции против Белоруссии на фоне «репрессии в отношении граждан» страны после президентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Канады.
Уточняется, что в «черный список» попали 13 чиновников.
Ранее ЕС ввел санкции против Белоруссии. Источник агентства Bloomberg отмечал, что ЕС внес в черный список президента и еще 14 белорусских чиновников. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки.
В заявлении канадского МИД отмечается, что Канада разделяет «серьезные опасения» ЕС по ситуации в Белоруссии. Также в МИД заявили, что продолжат поддерживать народ Белоруссии в борьбе за мир.
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