Еще 5 воевавшим в Донбассе иностранцам предъявили обвинения
Еще пять иностранных военных получили обвинения за участие в боевых действиях на Донбассе,. Об этом сообщает ТАСС.
Среди них гражданин Швеции Матиас Густавссон, гражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Британии Джон Хардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хил. Первые три обвиняются в участии в военных действиях и и обучении для насильственного захвата власти, последние двое - в участии наемника в военных действиях и вербовку наемников соответственно.
Отмечается, что Густавссон, Пребег и Хардинг могут быть приговорены к смертной казни. Судить их будет суд самопровозглашенной Донецкой народной республики.
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