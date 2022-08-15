Еще 5 воевавшим в Донбассе иностранцам предъявили обвинения

Среди них гражданин Швеции Матиас Густавссон, гражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Британии Джон Хардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хил. Первые три обвиняются в участии в военных действиях и и обучении для насильственного захвата власти, последние двое - в участии наемника в военных действиях и вербовку наемников соответственно.

Отмечается, что Густавссон, Пребег и Хардинг могут быть приговорены к смертной казни. Судить их будет суд самопровозглашенной Донецкой народной республики.

