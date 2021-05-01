ЕС заявил о праве ответа на санкции России
1 мая 202100:59
Евросоюз заявил о праве на ответные меры после введения санкций Россией. Соответствующее совместное заявление сделали главы Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента, передает РИА Новости.
Ранее МИД РФ сообщил, что посещение России будет запрещено восьми представителям официальных структур Евросоюза. Данное решение стало зеркальной мерой на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничения в отношении шести россиян.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru