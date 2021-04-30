Россия ввела ответные санкции против ЕС

В черный список попали в том числе руководитель Прокуратуры Берлина Йорг Раупах, председатель Европарламента Давид Сассоли, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт.

На сайте МИД РФ говорится, что ограничительные меры введены в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС санкций в отношении шести российских граждан.

2 марта ЕС ввел санкции против ряда российских официальных лиц из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального. Также 22 марта ЕС из-за нарушения прав человека ввел санкции против 11 физлиц из Китая, Ливии и России. Ограничения коснулись вице-премьера Чечни Абузайда Висмурадова и бывшего главы полиции города Аргун Аюба Катаева. Чиновников обвинили в преследовании представителей ЛГБТ-сообщества.

