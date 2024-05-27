ЕС запретил поставлять в Россию легкое оружие, гранаты и тренажеры для стрельбы

Совет Евросоюза объявил о вводе запрета на поставки в Россию лёгкого оружия, гранат, взрывчатых веществ, боевых ножей и штыков с длиной лезвия более 10 см,колючей проволоки и симуляторов для обучения стрельбе.

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Также запрет распространяется на бомбы, гранаты и другие взрывные устройства, в том числе их компоненты: аммотол, нитрогликоль, пикрил хлорид.

Как говорится в заявлении Совета, указанные в перечне предметы могут быть использованы для «внутренних репрессий».

Кроме того, в «чёрный» список внесли хакерское оборудование, технику и программное обеспечение для мониторинга электронных коммуникаций и взлома различных протоколов безопасности.

Ранее Евросоюз опубликовал новый режим санкций против России, связанный с нарушением «прав человека», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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