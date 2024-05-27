Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России
Будапешт не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России, поскольку он противоречит интересам Венгрии в области энергетики, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, новые антироссийские санкции в обсуждаемом варианте ставят под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии.
Как сообщало издание Financial Times, Венгрия также не дает Европейскому союзу использовать прибыль от замороженных российских активов для помощи Украине. По данным издания, ЕС предложил стране сделку, по которой ее доля брюссельских средств не будет отправляться на закупку оружия для ВСУ.
Ранее сообщалось, что сраны ЕС намерены расширить санкции против России запретом на импорт сжиженного природного газа. Также в новый пакет санкций могут включить более 50 организаций, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru