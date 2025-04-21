ЕС захотел лишить Венгрию права голоса из-за Украины
Европейские политики предложили отобрать у Венгрии право голоса из-за ее антиукраинской позиции, сообщил The Guardian.
Поводом для такого беспокойства стал анонс внутривенгерского референдума по возможному присоединению Украины к ЕС. Премьер-министр Виктор Орбан предложил гражданам высказаться на этот счет. Уточняется, что он запустил активную пропаганду против положительного ответа. По всей стране развешаны плакаты с украинским президентом Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с подписью «Давайте не позволим им решать за нас».
Юридически лишить Венгрию права голоса и отобрать у нее право вето не так просто. В соответствии со статьей 7 договора ЕС необходимо заручиться поддержкой 22 стран-членов из 27 и добиться положительного результата голосования в Европарламенте.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украину хотят интегрировать в экономическую систему ЕС в следующем году, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: ВСУ попытались испытать ракетные системы на гражданском объекте
- Александрова вошла в топ-8 чемпионской гонки WTA после успеха в Штутгарте
- ФСБ заявила о предотвращении попытки захвата мэрии Волгограда
- Объем наличных в России продемонстрировал рекордное падение с 2022 года
- Путин подписал закон об аренде самолетов с экипажем для международных рейсов
- Путин назвал участников СВО элитой и будущим России
- Зеленский анонсировал переговоры по Украине в новом формате
- Филиппа Киркорова призвали расстаться с часами Rolex
- ЕС захотел лишить Венгрию права голоса из-за Украины
- Лидер Uma2rman Сергей Кристовский стал отцом седьмой раз
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru