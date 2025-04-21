ЕС захотел лишить Венгрию права голоса из-за Украины

Поводом для такого беспокойства стал анонс внутривенгерского референдума по возможному присоединению Украины к ЕС. Премьер-министр Виктор Орбан предложил гражданам высказаться на этот счет. Уточняется, что он запустил активную пропаганду против положительного ответа. По всей стране развешаны плакаты с украинским президентом Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с подписью «Давайте не позволим им решать за нас».

Юридически лишить Венгрию права голоса и отобрать у нее право вето не так просто. В соответствии со статьей 7 договора ЕС необходимо заручиться поддержкой 22 стран-членов из 27 и добиться положительного результата голосования в Европарламенте.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украину хотят интегрировать в экономическую систему ЕС в следующем году, напоминает НСН.

