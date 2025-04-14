Сийярто: ЕС захотел экономически присоединить Украину в 2025 году
Украину хотят интегрировать в экономическую систему ЕС в следующем году, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Это означает, что украинские товары получат доступ на общий рынок Евросоюза и будут приравнены к европейским, отметил он.
Венгерский министр добавил, что с таким предложением выступил один из членов Еврокомиссии (высший руководящий орган ЕС) в ходе заседания Совета ЕС по внешним отношениям. Сиярто подчеркнул, что на переговорах не шло и речи о вступлении в Евросоюз. Об этом он заявил сразу после окончания министерской встречи.
Владимир Зеленский подписал заявление о присоединении к ЕС еще 28 февраля 2022 года. На данный момент Украина проводит консультации с европейскими странами. Для вступления в объединение ей необходимо согласие всех стран-членов Евросоюза.
Ранее Украина получила от МВФ очередной транш на сумму около $400 млн, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru